Nu ook kunst tegen wildplassen 22 augustus 2018

Niet alleen het als plantenbak vermomde urinoir moet wildplassen in de Minderbroedersgang tegengaan, ook kunstwerken worden in de strijd geworpen. De stad Mechelen heeft gisteren in de nissen van de kerk drie grote schilderijen van Karin Hanssen onthuld. "Met ook een rode loper wekken we de indruk dat je in het Cultuurcentrum zit, en wie gaat daar nu tegen de gevel plassen", licht Preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V) toe. Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) gaf aan dat de maatregelen tegen wildplassen werden genomen op vraag van fonduehuis Die Broederkes en kunstenares Mariette Teugels. De kunstwerken blijven hangen tot eind oktober. De Antwerpse Hanssen exposeert volgende zomer in het Cultuurcentrum. (WVK)