Nu al derde inbraak in twee weken tijd AUTO 5 GEPLAAGD DOOR DIEFSTALLEN TIM VAN DER ZEYPEN

26 mei 2018

03u01 0 Mechelen Bij een inbraak in Auto 5 in Mechelen-Zuid zijn dieven ervandoor gegaan met oude auto-onderdelen waaronder katalysatoren en batterijen. Het is al de derde diefstal in twee weken tijd die de auto-onderdelenspecialist te verwerken krijgt.

De daders sloegen hun slag in de nacht van woensdag op donderdag. Op een domein naast de zaak werd volgens de lokale politie van Mechelen-Willebroek een hek geforceerd. "Nadien werden er enkele bakken gestolen met daarin een twintigtal batterijen en katalysatoren", vertelt Sven Drubbel van Auto 5. Het ging om oude auto-onderdelen. Spullen die op het domein klaar stonden om op een later tijdstip te worden gerecycleerd.





Bende?

De daders zijn nog steeds spoorloos. Een ding is volgens auto 5-woordvoerder Drubbel nu al duidelijk: "Deze daders zijn erg professioneel en waren goed voorbereid." Niet enkel wisten de daders exact waar ze moesten zijn; ze gingen volgens politionele bronnen ook erg snel te werk.





De politie houdt rekening met het feit dat het mogelijk om een professionele dievenbende gaat. Onder meer ook omdat Auto 5 met deze inbraak al de derde keer op twee weken tijd het slachtoffer is geworden van gelijkaardige diefstal. Naast die ene keer in Mechelen, gebeurden de twee anderen telkens in een filiaal van Auto 5 in het Oost-Vlaamse Oostakker. "De eerste keer werden twee grote bakken met in totaal ruim een honderdtal batterijen gestolen. Ook deze stonden klaar om opgehaald te worden voor recyclage", vertelt Drubbel nog. "Een tweede keer (wellicht enkele uren voor ze toesloegen in Mechelen, red.) werden ze door een van onze medewerkers betrapt."





Of het om dezelfde daders gaat, is volgens de politie nog te vroeg maar die piste wordt wel onderzocht. De nummerplaat en het automerk waarmee de daders na hun tweede - en mislukte braak - in Oostakker op de vlucht sloegen, werd doorgegeven aan de politiezone. Wellicht kan die informatie nu gebruikt worden om via de ANPR-camera's of bewakingcamera's in Mechelen de daders te identificeren.





De gestolen batterijen en katalysatoren worden wellicht na de diefstal door de daders doorverkocht aan ijzermarchanten. Vooral het ijzer in de gebruikte auto-onderdelen is voor de dieven interessant. Deze leveren hen per batterij al gemakkelijk een waarde op van gemiddeld tussen de tien en vijftien euro. Auto 5 zit erg verveeld met de inbrakenplaag. "We zetten ons voor de volle honderd procent in om te recycleren naar aanleiding van duurzaam ondernemen en dan hebben we dit voor", besluit Drubbel. "We bekijken momenteel verschillende mogelijkheden om onze filialen beter te beveiligen."