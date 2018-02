Nooit te jong/oud om te breakdancen 26 februari 2018

02u28 0 Mechelen Je bent nooit te jong of te oud om te breakdancen. Dat bleek zaterdagavond in het Mechelse Cultuurcentrum, waar zowel Miel (8) als Fabienne (50) deelnamen aan een internationale 'battle'.

De vzw Busta Move en het Cultuurcentrum organiseerden de 'Battle of Honour' voor het tweede jaar op rij, met dit keer een flink stuk meer deelnemers en toeschouwers. Breakdancers uit alle uithoeken van de wereld toonden hun beste moves, maar ook de Mechelaars lieten zich niet onbetuigd. "We hebben een zeer grote scene. 150 bboys en bgirls zijn hier actief, extreem veel voor een relatief kleine stad", zegt Michaël Prieels van Busta Move. Een van hen is Miel Van Oevelen (8). "Ik doe dit al drie jaar. Het was tof om eens op het podium te staan."





Oudste deelnemer Fabienne Kleiner (50) bewijst dat je nooit te oud bent voor breakdance. Ook zij doet het drie jaar. "Ik heb vroeger wel gymnastiek en dans gedaan, maar was daarmee gestopt. Breakdance is een virus. Het is dans en sport tegelijk." Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) vindt het belangrijk dat urban een plek krijgt in het Mechelse cultuurlandschap. "Mechelen is een thuishaven van urban culture en dat moeten we ook tonen." (WVK)