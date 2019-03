Noodopvangcentrum Zwartzustersvest opent donderdag Wannes Vansina

25 maart 2019

16u00 0

Niet vandaag, maar pas donderdag nemen de eerste asielzoekers hun intrek in het nieuwe noodopvangcentrum in Mechelen. Vanaf die dag zullen ongeveer 18 nieuwe bewoners per dag hun intrek nemen in het voormalige ziekenhuis aan de Zwartzustersvest. “De dagen die nog resten worden gebruikt voor het in gereedheid brengen van het centrum, zodat de eerste bewoners er in de best mogelijke omstandigheden opgevangen kunnen worden”, melden de stad Mechelen en het Rode Kruis. In totaal komen er 180 opvangplaatsen. De 25 medewerkers worden sinds vorige week klaargestoomd voor de opening.