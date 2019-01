Nona organiseert festival voor podiumkunsten in Vrijbroekpark Wannes Vansina

16 januari 2019

15u17 0 Mechelen Het Mechelse kunstencentrum nona organiseert op 21 en 22 juni een nieuw festival: BROEK, in het Vrijbroekpark. Het wordt een openluchtfestival voor de podiumkunsten.

BROEK wil kunst en natuur harmonieus verenigen, voor een breed publiek. “Een openluchtfestival voor de podiumkunsten ontbrak, het vele aanwezige groen in de rand van Mechelen is bovendien cultureel onderbenut”, zegt communicatieverantwoordelijke Stijn Van Bosstraeten. Het Vrijbroekpark sprong graag mee op de kar, verder kan nona ook rekenen op de steun van naburige gemeenten Zemst, Kappele-op-den-Bos, Bonheiden, Willebroek, Kampenhout en Duffel om het festival te promoten. Overdag zullen kleinschalige jazzconcertjes plaatsvinden, ’s avonds betalende voorstellingen op drie podia. Op het programma van het tweedaagse festival staan grootschalige dansvoorstellingen (Voetvolk/Lisbeth Gruwez - The Sea Within), nieuw muziektheater (Liesa Van der Aa – Court of Choice) en een herneming van ‘Tourniquet’ door Abattoir Fermé. Alle voorstellingen worden voor deze gelegenheid speciaal herdacht in functie van de unieke setting. nona krijgt voor het project een Vlaamse subsidie van 22.500 euro.