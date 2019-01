Nona opent tweede theaterzaal: “Hier hebben we 20 jaar op gewacht” Wannes Vansina

17 januari 2019

13u20 0 Mechelen Het Mechelse kunstencentrum nona heeft er bijzonder lang op moeten wachten, maar eindelijk is ze daar: de tweede podiumzaal. Al twintig jaar worden plannen gesmeed, dit weekend kan de nieuwbouw eindelijk officieel worden geopend. De opluchting is groot. “We konden onze rol niet spelen.”

Aan de straatkant springt de goudkleurige gevel van Begijnenstraat 27 meteen in het oog, maar weinig dat doet vermoeden dat daarachter een zaal van 1.000m² schuilgaat. Zakelijk leider Ilse Thienpont: “In 2012 was dit nog een oude drukkerij van Windels vol asbest. Anno 2019 heeft Mechelen er een zeer aparte locatie bij dankzij structurele samenwerking met de betrokken overheden, doordachte keuzes en een gedurfd ontwerp van architectenbureau dmvA.”

Na het binnengaan via een gouden gangetje springen in de eerste patio meteen de reliëfs - indrukwekkende 3D-tekeningen in dieprode baksteen - van de West-Vlaamse kunstenaar Nick Ervinck in het oog. Vervolgens kom je in het forum: een lichtrijke zaal die nona voor verschillende doeleinden zal aanwenden. Daar achter ligt de eigenlijke zaal: een state-of-the art-blackbox.

Artistiek leider Bart Vanvoorden slaakt een zucht van opluchting. De laatste jaren zat nona zonder repetitieruimtes, terwijl het net de opdracht is van het kunstencentrum om makers kansen te bieden. “Alles moest gebeuren in onze ene monumentale zaal, zowel de repetities als de voorstelling. Dat was gewoon te moeilijk en te weinig. We konden onze rol te weinig invullen. Nu kunnen we tonen en laten werken tegelijkertijd.”

De historische zaal is volgens Vanvoorden prachtig, maar heeft ook zijn beperkingen. “Je zit met een betonnen vloer, een specifieke akoestiek en een vaste tribune. Hier heb je andere dingen. Ook 130 zitjes, maar een zwevende vloer voor dansers en een inschuifbare tribune waardoor de ruimte kunnen kan worden gebruikt. Voor elk project kunnen we zien welke zaal het meest geschikt is.” De eerste repetities in de nieuwe zaal vinden in februari plaats, de eerste voorstellingen in maart.

De investering bedroeg ongeveer vier miljoen euro en werd ook deels betaald door de Vlaamse overheid (via het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)), de stad Mechelen en – voor 100.000 euro - particuliere giften en sponsoring uit het bedrijfsleven. De bouw nam uiteindelijk zo’n tweeënhalf jaar in beslag. De makers van ONBETAALBAAR gaven de bar, de toiletten en de loge een uniek karakter door er historische elementen van de drukkerij te integreren.

Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) gaat ervan uit dat nona dankzij de nieuwe infrastructuur verder kan groeien en de stad artistiek kan uitdagen. “Ik heb ooit geschreven dat steden plekken zijn waar ideeën seks hebben. Ik moet zeggen dat nona daar in Mechelen het meest toe bijdraagt, en niet omdat hier vroeger een sekscinema was.”

Dankzij de nieuwe realisatie beschikt nona ook over twee appartementen, voorlopig nog casco afgewerkt, waar makers tijdens hun proces zullen kunnen verblijven.