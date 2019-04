Nog maar vijf jaar oud maar al wel herstelling nodig aan Bruul Wannes Vansina

05 april 2019

09u40 0 Mechelen De Mechelse winkelstraat Bruul werd nog maar vijf jaar geleden vernieuwd, maar toch zijn al herstellingen nodig. Vanaf 23 april zal de Korte Bruul drie weken zijn afgesloten voor het verkeer. De stad verhaalt de kosten op de aannemer.

In de Bruul loopt de goot van de riolering door het midden van de straat. Op verschillende plaatsen komen de stenen van de goot los. Volgens schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) moet de herstelling zo snel mogelijk gebeuren. “De Bruul is nog maar vijf jaar geleden aangelegd, de stenen zouden dus nog niet mogen loskomen, maar geen enkel werk is perfect natuurlijk. We zijn er op tijd bij om de kosten van de herstellingen nog op de aannemer te verhalen. Er zal wat hinder zijn, maar daarna zijn de gebreken weggewerkt.”

Drie weken lang zal de Korte Bruul zijn afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Een week wordt er gewerkt, de twee andere moet de herstelling uitharden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Handelaars zullen gedurende de eerste week niets kunnen buitenzetten en leveringen zullen drie weken lang moeten gebeuren vanop de Botermarkt. “In samenspraak met de handelaars hebben we er bewust voor gekozen om de werken na de vrieskou en de shoppingevents te laten plaatsvinden. Het is voor de handelaars ook belangrijk om hun klanten te ontvangen in de beste omstandigheden. Tegen de Lentebraderie van 31 mei en 1 juni ligt de winkelstraat er weer prima bij”, zegt schepen van Economie Greet Geypen (Open Vld).

Het autoverkeer dat normaal langs de Korte Bruul rijdt, moet nu wegrijden via de Geitestraat en de Ijzerenleen. Gezien het autoluw karakter van de binnenstad gaat het vooral om hulpdiensten, vuilniswagens en leveranciers. ’s Avonds en ’s nachts mag ook plaatselijk verkeer met de wagen door de Korte Bruul. Elders in de Bruul zullen de herstellingswerkzaamheden geen hinder veroorzaken voor het verkeer