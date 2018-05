Nog geen sociale vrede bij Axalta 15 mei 2018

03u21 0

De rust bij Axalta in Mechelen is nog niet weergekeerd anderhalve week na de aankondiging dat de multinational de verffabriek dicht wil. Bij onderhandelingen maandag kwamen directie en vakbonden geen stap dichter bij elkaar. Het ongenoegen bij de 276 betrokken werknemers is groot. "De directie bleek zelfs niet in staat correcte lijsten met getroffen medewerkers voor te leggen. Heel pijnlijk", zegt Diana Minten (BBTK). Het personeel ging gisteren niet aan het werk, de vakbonden beraden zich over een actieplan. Toch kwam er later op de dag een opening. "De directie heeft zonet laten weten dat alle lonen tot nu toe zullen worden betaald. De directie is bereid om parallel onderhandelingen op te starten rond een sociaal plan. Wij zullen vanavond de werknemers adviseren om stilletjes aan de slag te gaan", aldus Danny Absillis (ABVV). Vandaag vindt een Europese ondernemingsraad plaats.





(WVK)