Nog geen jaar open: Sneak krijgt inbrekers over de vloer 16 juli 2018

Inbrekers hebben vrijdag op vijf verschillende plaatsen in Mechelen hun slag geslagen. Een van de slachtoffers is de jonge sneaker shop en bar in de Adegemstraat. "De daders drongen 's nachts via een zijdeur het magazijn binnen en hebben daar twintig paar schoenen meegenomen. Achterin de winkel stalen ze verder de inhoud van de kassa - zo'n 200 euro - en een iPad", doet uitbater van Sneak Ken Merckx het verhaal. Hij raamt de schade in totaal op zo'n 3.500 euro. Lastige bijkomstigheid is dat hij sinds de inbraak ook zonder bancontact zit. Het is de eerste keer dat Merckx sinds de opening in september het slachtoffer wordt van dieven. Ook op de Antwerpsesteenweg werd ingebroken in een handelszaak. De daders ontvreemdden een geldsom. Een inbraakpoging in de Befferstraat mislukte, in een eetgelegenheid in de Blarenberglaan hadden ze wel succes. Ook in een woning op de Leestsesteenweg werd ingebroken. (WVK)





