Nog een jaar energieleningen voor iedereen 26 januari 2018

Alle Mechelaars kunnen nog tot eind oktober aankloppen bij Energiepunt Mechelen voor een energielening aan een jaarlijks kostenpercentage van 1 procent. Aanvankelijk was dit slechts tot eind vorig jaar mogelijk, maar de lokale verstrekken van de Vlaamse Energielening besliste de actie te verlengen. "Onze gezinnen scoren goed op het vlak van de reductie van CO2 met een daling van maar liefst 14% van 2011 tot 2015. Toch moeten we zorgen dat de inspanning wordt aangehouden. Omdat de Vlaamse Energielening voor de algemene doelgroep wordt stopgezet na dit jaar, wilden we graag nog een extra stimulans geven om mensen te overtuigen nog dit jaar werk te maken van hun duurzame renovatie", verklaart schepen Marina De Bie (Groen). Vanaf volgend jaar worden nog enkel leningen (van 0%) toegekend aan de sociale doelgroep. (WVK)