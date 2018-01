Nog amper hardrijders dankzij trajectcontrole 24 januari 2018

02u30 0 Mechelen En of de trajectcontrole op de invalswegen naar Mechelen werkt. Amper een halfjaar na de invoering is het aantal overtreders op sommige plaatsen teruggezakt van gemiddeld 4% bij een mobiele controle naar amper 0,01% en zelfs 0,00%. "Verbluffend. De mentaliteitsomslag is totaal", zegt burgemeester Bart Somers. Hij kondigt meteen ook de komst van een trajectcontrole aan op de Leestsesteenweg en de Koningin Astridlaan.

In augustus kondigde de burgemeester een heleboel trajectcontroles aan op de invalswegen. Een halfjaar later is het project bijna volledig uitgerold. "Op nagenoeg bijna alle trajecten, goed voor 20 km aan straten, wordt de snelheid van alle passanten voortdurend gemonitord. Enkel de doortocht Walem, Leuvensesteenweg en Battelsesteenweg zijn nog niet operationeel. Die sluiten volgende maand aan", zegt Somers. Hij kondigt meteen twee nieuwe projecten aan. "In de Astridlaan gaan we naar 50 km/u omdat er daar parkeerplaatsen komen. Met trajectcontrole willen we snelheidsduivels weren. De Leestsesteenweg is dan weer een baan die zich erg goed leent voor trajectcontrole. Dan kunnen de paaltjes die dienst doen als snelheidsremmers er eindelijk weg."





De beslissing heeft ook te maken met de "verbluffende" resultaten van de trajectcontroles die al een paar maanden bestaan. Op de Brusselsesteenweg ligt het percentage overtredingen nog het hoogst met 1,74% stadinwaarts (wel slechts 0,67% staduitwaarts). Op het eerste stuk van de as Hombeek-centrum richting Kapelle-op-den-Bos bedraagt het percentage overtredingen 1,37%, op een totaal van 192.371 passanten sinds de start van de trajectcontrole in augustus. In de andere richting bedraagt het maar 0,74%.





0,01% rijdt te snel

"Het zijn enkel de zones 30 die boven de 1% overtredingen komen. Elders zakt het aantal overtredingen drastisch, amper nog in procenten te schrijven", duidt Somers. Verderop, op de as Bankstraat-Gijsbeekstraat, noteerden de nummerplaatlezers inderdaad amper nog overtredingen. 0.04% richting Kapelle en 0,01% richting Mechelen. Ook op de as Liersesteenweg is het aantal overtredingen verwaarloosbaar met respectievelijk 0,01% en 0,04%. Ter vergelijking: bij bemande controles wordt ongeveer 4% betrapt op te snel rijden, wat overigens minder dan de helft is van het provinciaal gemiddelde. "In Mechelen weten de bestuurders dat ze gecontroleerd worden op snelheid. Continu en overal", verklaart de burgemeester. En dat maakt volgens Somers van de Mechelaars de meest gedisciplineerde bestuurders van het land. "Ik wens ze daarvoor te feliciteren." (WVK)