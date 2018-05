Nipro opent internationale opleidingscampus 30 mei 2018

02u38 0 Mechelen Het Japanse bedrijf Nipro heeft dinsdag een Europees hoofdkwartier én opleidingscampus geopend in Mechelen-Noord. Het brengt de Dijlestad niet alleen tewerkstelling, maar ook honderden internationale cursisten.

Nipro is een wereldwijde specialist in zorg (vooral nierdialyse) die sinds 1994 gevestigd is in Zaventem. Dat Europees hoofdkwartier verhuisde dit jaar naar Mechelen. "De stad is uitstekend gelegen", verklaart voorzitter Yoshihiko Sano. Nipro investeerde 24 miljoen euro, niet alleen in kantoren, ook in een opleidingscampus. Zorgspecialisten uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten zullen er leren werken met de apparatuur van het bedrijf. "Voor de tweede helft van dit jaar verwachten we voor Mechelen honderden studenten, maar vanaf volgend jaar komen we op kruissnelheid", zegt de Vlaamse CEO Serge Kemps. Het bedrijf telt nu een honderdtal werknemers, maar daar zullen de komende jaren tientallen jobs bijkomen. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) is blij met de komst. Hij kreeg een rondleiding langs de opleidingscampus en maakte kennis met verschillende technologische snufjes zoals een computergestuurde oefenpop. (WVK)