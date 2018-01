Nieuwjaarsreceptie lokt veel volk 02u38 0 Foto Marc Aerts Dansers van het majorettenkorps Va et Vient zetten de nieuwjaarsdrink met veel overtuiging in.

Heel wat Mechelaars zakten gisterenmiddag af naar de Grote Markt. De stad organiseerde er de traditionele nieuwjaarsdrink. Met de grote opkomst mocht de organisatie van een succeseditie spreken. Naast frietjes, warme drankjes en jenever waren er dit jaar ook smoutebollen. "Het is altijd fijn om het nieuwe jaar leuk en ontspannend te beginnen. Vorig jaar waren we hier ook, dit jaar wilden er uiteraard opnieuw graag bij zijn. Het is hier altijd een feestje", zeggen Mechelaars Katrien (32) en Thomas (36). De nieuwjaarsdrink werd dit jaar ingezet door de dansers van het majorettenkorps Va et Vient, nadien werd er met een dj-set nog gevierd tot even na de middag. (TVDZM)