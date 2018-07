Nieuwe zitdag voor Borrel Babbel en co 19 juli 2018

02u45 0

De openbare verkoop van onder meer de vier horecapanden aan het Nieuwwerk en de Schoolstraat in Mechelen moet worden overgedaan. Na de eerste zitdag kwam er immers een hoger bod binnen.





De verkoop van de leegstaande cafés De Borrel Babbel en Zottekot, café De Floeren Aap, het vroegere Spaanse restaurant Casa Tano en het aangrenzende herenhuis (jaren geleden getroffen door een brand) kaderen in het faillissement van de eigenaar, een frauderende ondernemer. Op maandag 17 september om 16 uur zullen opnieuw te koop worden aangeboden in drie loten. Bij de eerste zitdag op 25 juni waren de eigenaars van restaurant Zorba nog een van de hoogste bieders, met name voor de De Borrel Babbel, het Zottekot en De Floeren Aap. Om er een nieuwe horecazaakzaak te openen, maar mogelijk ook een galerij. Dat gaat voorlopig dus niet door. De verkoop vindt plaats om 16 uur in café De Hanekeef. De verkoop wordt georganiseerd door notaris Eline Goovaerts. (WVK)