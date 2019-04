Nieuwe vereniging 'Leest Geweest' organiseert expo en zoekt nieuw materiaal Els Dalemans

09 april 2019

20u26 0 Mechelen ‘Leest Geweest’, zo heet de nieuwe heemkring die de geschiedenis van het Mechelse dorp in kaart wil brengen. “We bestaan nog maar net, en organiseren nu zondag al een eerste expo. Zo willen we onze vereniging bekend maken én foto’s uit de persoonlijke collecties van de Leestenaars verzamelen”, zegt Bart Lauwens.

“Leest heeft -in tegenstelling tot heel wat andere dorpen- geen heemkundige kring. Daar wilden we met een groep Leestenaars graag verandering in brengen. Want als er geen centraal verzamelpunt is voor foto’s, documenten en ander materiaal over onze Leestse geschiedenis, gaat er mogelijk veel verloren. Huizen worden leeggemaakt en spullen worden weggegooid, omdat mensen aan niemand kunnen vragen of deze nog een historische waarde hebben. Met ‘Leest Geweest’ willen wij het nieuwe verzamelpunt worden voor al dat materiaal”, zegt Lauwens.

“Om de Leestenaars op de hoogte te brengen van ‘Leest Geweest’ organiseren we nu zondag 14 april onze eerste expo, over het Leest in de jaren ’50, ’60 en ‘70. Als basis voor de tentoonstelling gebruikten we een album dat in 1976 gemaakt werd door het zesde leerjaar van de toenmalige meisjesschool van Leest. Met dat boekje namen de kinderen deel aan een wedstrijd, georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig koningschap van Boudewijn. De deelnemende klassen moesten in een album de evolutie van hun gemeente gedurende de regeerperiode van Boudewijn weergeven. Buiten alle verwachting won Leest deze wedstrijd, vlak voor de gemeente op 1 januari 1977 ophield te bestaan en een deelgemeente van Mechelen werd.”

“Wij stellen zondag het prijswinnende album tentoon, samen met foto’s en voorwerpen uit het Leest van die periode. Het is nog maar een kleine expo, waarmee we vooral onze activiteiten willen bekendmaken én de Leestenaars oproepen om eigen materiaal binnen te brengen. Alles kan in aanmerking komen: informatie over het verenigingsleven, de winkels en horecazaken, bekende gebouwen en inwoners... We zorgen zondag voor een scanner, zodat we foto’s en documenten uit de oude doos meteen ter plaatse kunnen documenteren.”

“Ons doel is om dit najaar een tweede, grotere tentoonstelling te organiseren met alles wat we konden verzamelen. We dromen op termijn zelfs van een boek over onze geschiedenis. Er zijn immers heel wat zaken die de jonge of nieuwe inwoners van Leest niet meer weten. Zo was er ooit een limonadefabriekje in ons dorp, dat een originele verpakking had bedacht. De flesjes werden niet op de klassieke manier afgesloten, maar met een knikker die je in de fles moest duwen om te kunnen drinken. Wie weet hoeveel Leestenaars gooiden zulke flesjes al weg, terwijl het voor ons kleine schatten zijn.”

“We willen met ‘Leest Geweest’ daarom graag uitgroeien tot dé plek waar je naartoe kan met een vraag of vondst gelinkt aan de geschiedenis van ons dorp. Het zou dan ook leuk zijn als we op termijn onze eigen stek krijgen, waar we al dat materiaal kunnen bewaren. Tot het zover is, vind je ons in het Dorpshuis.”

De expo van ‘Leest Geweest’ over het dorpsleven in de jaren ’50, ’60 en ‘70 vindt plaats op zondag 14 april van 11 tot 17 uur in het Dorpshuis, Ten Moortele 1 in Leest-Mechelen.