Nieuwe stoepen 23 januari 2018

02u44 0

Aannemer Vanhoeyveld start deze week in opdracht van de stad Mechelen met de vernieuwing van de voetpaden en de boordstenen in achtereenvolgens de IJzerstraat, de Ieperleestraat en de Mandelstraat. Er geldt een parkeerverbod waar de aannemer aan de slag is. De werken duren zeven weken. (WVK)