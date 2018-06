Nieuwe start voor Hof van Busleyden MUSEUM HEROPENT ZONDAG NA INVESTERING VAN 23 MILJOEN WANNES VANSINA

15 juni 2018

02u54 0 Mechelen Na tien jaar heropent het Museum Hof van Busleyden nu zondag de deuren. Het voormalige stadspaleis onderging een ware metamorfose. Met een kostprijs van zo'n 23 miljoen euro is het wellicht de grootste investering van de stad in cultuur ooit.

Dankzij de investering werd de expo-oppervlakte verdubbeld en de inrichting volledig vernieuwd. Vanaf zondag blikt het Hof van Busleyden terug op de glorieuze geschiedenis van Mechelen en krijgt het ook zijn oude rol terug. Het was immers hier dat humanist Hiëronymus van Busleyden bekende vrienden als Thomas More en Erasmus ontmoette om er van gedachten te wisselen en te filosoferen. "Vaak gebeurde dat aan de hand van kunstwerken. Die plaats van netwerking willen we opnieuw creëren", zegt directeur Sigrid Bosmans.





Topstuk uit Amerika

In het museum staat de Bourgondische cultuur, zoals landvoogdes Margareta van Oostenrijk die cultiveerde, centraal. Het eerste deel toont het leven in een Bourgondische stad van vroeger én nu aan de hand van kunstvoorwerpen. De zaal 'De mensen maken de stad' toont bijvoorbeeld de draak die poppenmaker Paul Contryn maakte voor de Ommegang van 2013, net zoals werk van de kantvereniging Etterjefke. Ook het project De Grond der Dingen van 't Arsenaal/Lazarus kreeg een zaal. In het tweede deel staat 'De kunst van de macht' centraal. Dat deel toont onder meer het enige bestaande portret van Hiëronymus van Busleyden, voor het eerst uitgeleend door een Amerikaans museum. "Het bewijs dat je met een sterk verhaal belangrijke bruiklenen kunt binnenhalen", zegt curator Samuel Mareel.





Andere blikvangers zijn de typisch Mechelse kunstambachten uit de 16de eeuw: albasten en Poupées de Malines. Indrukwekkend is de ruimte met het koorboek van Margareta van Oostenrijk, waar je de muziek ook kan horen. Beleving staat wel vaker centraal. Ga je in de ruimte met de oude maar verweerde muurschilderingen, dan kan je via tablet ook de kopieën van het origineel zien. In een ruimte over wetenschap en kunst zie je dankzij mapping dan weer figuurtjes uit een boek springen. Voor kinderen is er een familieparcours met gouden kubussen. "Het Hof van Busleyden kan de vergelijking met andere Vlaamse topmusea doorstaan", besluit cultuurschepen Björn Siffer (Groen). "Met ook het Speelgoedmuseum en Kazerne Dossin mag Mechelen een museale referentiestad in Vlaanderen genoemd worden", meent ook burgemeester Bart Somers (Open Vld).'t Schipke, de voormalige stek van de beiaardschool, is overigens nog niet gerestaureerd. Volgens Siffer komt daar een museumcafé, maar zal dat pas iets zijn voor de volgende bestuursperiode.