Nieuwe richtlijnen rond huwelijk na hetze 11 mei 2018

02u37 0

De stad Mechelen heeft nieuwe richtlijnen bekend gemaakt omtrent een huwelijk in het stadhuis. Het deed dat nadat eerder deze week een hetze ontstond omdat een Mechelse moslima voor de huwelijksceremonie geen hand wou geven aan de schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA). Hierop besliste de schepen om het huwelijk niet te laten doorgaan. Het echtpaar liet weten nog steeds te willen trouwen in hun stad. De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld) reageerde dat hij in dialoog wou gaan met het koppel omdat in een rechtsstaat het recht op huwelijk moet worden gerespecteerd. Om dergelijke hetzes in de toekomst te vermijden, legde het voltallige schepencollege een handelswijze vast. "Zo zal een koppel dat geen hand wil geven aan de andere sekse, dit op voorhand kenbaar moeten maken bij het maken van de afspraak voor hun trouwceremonie", meldt de stad. "Vervolgens zal er een gesprek worden gevoerd tussen de stad en het koppel waarin we de visie van de stad uitleggen." Als het koppel bij zijn standpunt blijft, zal het huwelijk alsnog worden voltrokken. "Het respect voor de rechststaat legt ons dit op", wordt uitgelegd. "Wanneer een lid van ons schepencollege dit huwelijk niet wenst te voltrekken, wordt dit door de burgemeester of andere schepen overgenomen." (TVDZM)