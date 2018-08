Nieuwe reeks 'Sport Overdag' van start 28 augustus 2018

Met het schooljaar start in Mechelen ook een nieuwe reeks 'Sport Overdag'. Dat is een aanbod voor volwassenen van de dienst Sport buiten clubverband. "Met 'Sport Overdag' wordt een waaier aan sporten aangeboden voor iedereen vanaf 18 jaar tot de actieve 60-plusser. Het staat allemaal op het programma op verscheidene locaties in Mechelen", legt schepen van Sport Walter Schroons (CD&V) uit. Je kan er terecht voor tai chi (in De Lisdodde), seniorengym (Arena en Iham), bokwa fitness (Appelaar), nia fitness (Donkerlei) en badminton (Iham). Voor waterratten zijn er aquafit, aquapower en prenatale aquagym in zwembad Geerdegemvaart. De lessen vinden wekelijks plaats, behalve tijdens de schoolvakantie en op feestdagen. Info: www.mechelen.be/sportoverdag. (WVK)