Nieuwe Nieuwedijkstraat maakt lawaai 03u02 0 Mechelen De stad Mechelen heeft gisteren een studiebureau metingen laten uitvoeren in de Grote Nieuwedijkstraat. Het nieuwe wegdek zou een pak meer lawaai veroorzaken dan het oude. De plannen voor de lopende heraanleg werden aangepast.

Het eerste stuk van de Grote Nieuwedijkstraat werd vernieuwd in 2016. Sindsdien kreeg de stad enkele meldingen van bewoners. "Over trillingen die er nu zijn en die er vroeger niet waren. Om te zien waaraan dat kan liggen, hebben we een gerenommeerd bureau metingen laten uitvoeren. Mogelijk ligt het aan de fietssuggestiestroken in beton. Mocht blijken dat het studiebureau of de aannemer iets verkeerds heeft gedaan, dan zullen we optreden en het probleem laten herstellen", zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA).





Het probleem lijkt in elk geval reëel. Uit een rondvraag van onze redactie blijkt dat een meerderheid van de bewoners meer geluidshinder ondervindt dan voor de heraanleg. "Vooral ten gevolge van zwaar verkeer zoals bussen en vrachtwagens wanneer deze over de fietssuggestiestrook in beton rijden. Dan trilt het", zegt Eddy De Munter.





Ook al is de oorzaak voor de hinder nog niet duidelijk, toch neemt de stad het zekere voor het onzekere en liet ze de plannen voor de verdere heraanleg van de Grote Nieuwedijkstraat aanpassen. "De fietssuggestiestrook zal hier niet in beton, maar net als de rijweg in asfalt worden aangelegd. Dat is zelfs een klein beetje goedkoper. De fietssuggestiestrook zullen we dan aanbrengen in een nieuw soort coating."





Volgens de bewoners van het eerste deel is er nog iets dat mag worden aangepast: de drempel. Deze is iedereen een doorn in het oog, want hij zou bestuurders niet aanzetten om trager te rijden, wel voor lawaai zorgen. "Als ik tv zit te kijken, schrik ik vaak", aldus Amal, die vlak aan de verhoging woont. "Beter zou zijn de drempel te vervangen door een verkeersremmers zoals die in de Kleine Nieuwedijkstraat ligt", geeft De Munter nog mee.





(WVK)