Nieuwe huisstijl Academie 16 maart 2018

Na de Beiaardschool en het Conservatorium heeft ook de Mechelse Academie voor Beeldende Kunsten een nieuwe huisstijl gekregen.





"De Academie had nog niet echt een huisstijl", verklaart schepen van Deeltijds Kunstonderwijs Björn Siffer (Groen). "Het werd gemaakt door Zinzi Moons, die resideert in de Talentenfabriek, in samenwerking met Cedric Zwaenepoel en Kevin Eker. Dat in overleg met de Academie, die tips en voorstellen heeft gelanceerd."





De huisstijl werd bewust simpel gehouden om ruimte te laten voor de variëteit aan kunstvormen en events die in een Academie plaatsvinden. "De cirkel in het logo staat voor verbinding die kunst tussen mensen kan creëren en de continue flow van creativiteit die er in de Academie heerst. De kruisende en overlappende lijnen kenmerken de Academie, waar out of the box-denken en buiten de lijntjes kleuren gestimuleerd wordt", aldus Siffer. (WVK)