Nieuwe gemeenteraadsleden leggen eed af: PVDA doet zijn intrede Wannes Vansina

02 januari 2019

21u25 0 Mechelen “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” De 43 gemeenteraadsleden en schepenen van Mechelen hebben dinsdagavond de eed afgelegd. Onder hen de eerste PVDA’er ooit, al zwoer die liever in de handen van de Mechelaars.

Al een uur voor de installatievergadering vatte PVDA post voor het stadhuis. Dirk Tuypens legde er de eed af in de handen van de Mechelaars, in zover dat al mogelijk is. “Ik wil straks best aan de voorzitter van de gemeenteraad beloven dat ik mijn mandaat ter harte zal nemen. Maar het zijn niet de burgemeester en schepenen die mij verkozen hebben, maar gewone Mechelaars. Mijn mandaat staat in de eerste plaats ten dienste van hen. De eed afleggen wil ik dan ook allereerst in hun handen doen”, verklaarde hij. Even later sprak Tuypens de eed uit in de raadszaal, net als de 42 andere gemeenteraadsleden en schepenen. Van gemeenteraadslid met dertig jaar ervaring Koen Anciaux tot jongste gemeenteraadslid ooit Maxine Willemsen, alle kwamen aan de beurt, onder het goedkeurend oog van een heleboel familieleden in het publiek. De komende zes jaar vormen de 25 verkozenen van Vld-Groen-M+ de meerderheid, die van N-VA, Vlaams Belang, sp.a en CD&V en PVDA de oppositie.