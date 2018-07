Nieuwe eigenaar pastorie moet meer leven brengen 16 juli 2018

De gemeenteraad heeft dinsdag een biedingsleidraad goedgekeurd voor de vervreemding van de leegstaande pastorie in de Sint-Amandusstraat in Heffen. De stad wil immers niet openbaar verkopen, maar de garantie dat het 18de-eeuwse gebouw een functie krijgt die voor meer leven in het dorp zorgt. Er zijn immers nog nauwelijks winkels of cafés. De minimumverkoopprijs bedraagt 275.000 euro. Concrete voorstellen dienen de stad ten laatste op 16 augustus te bereiken.





(WVK)