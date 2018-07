Nieuwe dakbedekking Dossinkazerne 27 juli 2018

465.315 euro. Zoveel trekt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor Onroerend Erfgoed, uit voor de restauratie van de dakbedekking van de Dossinkazerne. Deze verkeert niet alleen in slechte staat, de leien bevatten ook asbest en moeten bijgevolg dringend worden vervangen. In de plaats komen opnieuw natuurleien. Tegelijk met de restauratie verbetert de aannemer ook de isolatie en het schrijnwerk. In de kazerne, gebouwd in 1756, zijn appartementen en het stadsarchief gehuisvest. Het is echter vooral gekend omwille van zijn oorlogsverleden. Vanuit deze kazerne werden tussen juli 1942 en september 1944 meer dan 25.000 joden en 354 zigeuners gedeporteerd. Tot de opening van Kazerne Dossin was er het Joods museum van deportatie en verzet gevestigd. (WVK)