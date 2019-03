Nieuwe co-werkplek opent deuren op Kardinaal Mercierplein Els Dalemans

07 maart 2019

12u56 0 Mechelen Het ‘Mechelen Spaces Kardinaal Mercierplein’, zo heet de nieuwe, Mechelse vestiging van Spaces Belgium. De co-werkplek opent de deuren in het House of Marketing op het Kardinaal Mercierplein.

“Ons ‘Mechelen Spaces Kardinaal Mercierplein’ werd ingericht in een statig herenhuis. De mooie barokke gevel bleef behouden, de binnenkant werd volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. We zorgden voor veel natuurlijk licht, dé eyecatcher is de centrale ruimte met een verbluffende glazen koepel en een imposante houten trap”, zegt algemeen directeur van Spaces België William Willems.

“Het ‘Mechelen Spaces Kardinaal Mercierplein’ kreeg verschillende co-werkplekken, designkantoren, vergaderzalen en een eigen fitnessruimte met kleedkamers. Op het gelijkvloers opent het nieuwe café-restaurant ‘Green Kitchen’ de deuren, een zaak die voor iedereen toegankelijk is.”

“Een grote troef van deze nieuwe co-werkplek is de ligging: het Kardinaal Mercierplein ligt op 5 minuten wandelen van het NMBS-treinstation van Mechelen en de bushalte, het center beschikt ook over een fietsstalling en 50 parkeerplaatsen.”

“Met deze nieuwe Spaces-vestiging mikken we opnieuw op startups, freelancers, zelfs KMO’s en multinationals die een stimulerende werkplek zoeken. Door mensen samen te brengen, kunnen ze elkaar niet alleen ontmoeten maar ook inspireren. We plannen ook de organisatie van workshops, lezingen, netwerk-lunches en andere activiteiten, zodat professionals elkaar nog vlotter kunnen treffen.”

“We werkten verschillende formules uit voor wie interesse heeft in onze co-werkplek. Alles is mogelijk: enkele of honderden vierkante meter ruimte, een korte of lange termijn... Een lidmaatschap met toegang tot de co-werkplek tijdens de kantooruren heb je al voor 149 euro per maand.”