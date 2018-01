Nieuwe bazin laat Sister Bean onveranderd 02u58 0 Foto David Legreve Patty Maureira is de nieuwe uitbaatster van Sister Bean op de Vismarkt.

Er zwaait sinds donderdag een nieuw gezicht de plak in de Mechelse ontbijt- en lunchzaak Sister Bean. Wiet Vande Velde verkocht de zaak op de Vismarkt aan Patty Maureira (38) uit Blaasveld. De van origine Chileense baat nu al cateringbedrijf en foodtruck Palatito uit, gespecialiseerd in Zuid-Amerikaanse gerechten. "Ik leverde artisanale quiches aan Sister Bean en ik leerde zo de eigenaar kennen. Omdat hij andere plannen had, vroeg hij me om de zaak over te nemen. Ik ben twee kleine kinderen en heb dus even getwijfeld, maar omdat het een dagzaak is, heb ik ja gezegd." Veel wil ze niet veranderen. "Het concept blijft zoals het is, net als het personeel. 'Homemade food and greet coffee' blijft de slogan. Ik ga hier zeker geen Zuid-Amerikaanse zaak van maken, al kan er al wel eens een Zuid-Amerikaanse themaweekend komen." Maureira behoudt Palatito. (WVK)