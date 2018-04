Nieuwbouw openbaart zich aan Ursulinen 18 april 2018

De basisschool van Ursulinen Mechelen heeft deze week feestelijk nieuwe lokalen in gebruik genomen. Het gaat om veel meer dan stenen alleen: de nieuwbouw laat toe de kinderen meer les op maat te bieden.

De aannemer heeft een jaar aan de nieuwbouw in de Groenstraat gewerkt. Een lastige periode voor de school, maar het resultaat mag gezien zijn. Het bracht de basisschool een administratieve vleugel, gymzaal, tien klaslokalen en zelfs een verdieping voor creatieve vorming. "Het gebouw is een openbaring", zegt directeur Sven Van Grembergen. "De nieuwbouw past in 'Zin in leren, zin in leven', het leerplanconcept van het katholiek basisonderwijs waar we volgend schooljaar mee aan de slag gaan. De focus ligt daarbij heel erg op het kind."





In de klassen wordt meer met hoeken gewerkt om elke leerling op zijn niveau les te geven. "Voorheen werden kinderen die meer instructie nodig hadden, frequent uit de klassen gehaald voor klassieke zorgondersteuning. Nu bieden we de ondersteuning op de klasvloer."





Opvallend is de grote muvo-verdieping. "We zijn een multiculturele stad en school met grote taalverschillen. We merken dat kunst en creativiteit erg verbindend werken." De nieuwbouw veranderde niets aan de capaciteit. Nu de basisschool klaar is, kan ook de secundaire school starten met zijn nieuwbouwproject. (WVK)