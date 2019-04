Nieuw plan voor Huyghebaert: ook indoorspeeltuin, karting en virtual reality-arena Wannes Vansina

02 april 2019

18u42 0 Mechelen Het blijft niet bij de padelvelden en het trampolinepark. Bremhove wil ook een indoorspeeltuin, een karting, een virtual reality arena en crossfit vestigen in het voormalige Huyghebaert in Mechelen-Zuid. De investeringsgroep diende daartoe een aanvraag in bij de stad. De buurt ziet de recreatie liever komen dan de eerder geplande logistiek.

Bremhove kocht de gebouwen van de failliete voedingsgroothandel in 2017. De plannen om er hoofdzakelijk logistieke activiteiten in onder te brengen – zoals nu al DPD - kon echter op weinig begrip rekenen van de buurt. De bewoners vrezen vooral voor extra (zwaar) verkeer in hun woonstraten. Vervolgens keurde ook het stadsbestuur de plannen voor de aanleg van onder meer 24 loskades af.

Meer recreatie

Vandaar dat Bremhove nu met een nieuw plan komt, met meer ruimte voor recreatie. Het diende een aanvraag in om 14.771 m² in Huyghebaert in te richten tot een beperkt aantal kleinere kmo-units en luidruchtige binnenrecreatie. “Vandaag wordt er gedacht aan indoorspeeltuin Funland, indoor elektronische karting, virtuele arena VR BASE, indoorvoetbal en crossfit”, staat te lezen in het dossier. Deze zouden komen in de nu opslagruimten achter de bestaande kantoren, grenzend aan het sport- en trampolinepark van Arenal.

463 parkeerplaatsen

Volgens Bremhove worden verschillende maatregelen genomen om de hinder voor de onmiddellijke omgeving maximaal te beperken. De hoofdontsluiting, onder meer voor zeven loskades, zal gebeuren via de Egide Walschaertsstraat en de rotonde aan de afrit Mechelen-Zuid van de E19. Verder komen er verspreid over de site 463 parkeerplaatsen voor personenwagens en een fietsenstalling voor 283 fietsenstalplaatsen. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 22 april.

Het actiecomité De Watertoren reageert bij monde van Wendy Adriaensen positief op de plannen. “Er is iets meer logistiek overgebleven dan eerder gezegd, maar dit is op het eerste zicht oké”, reageert ze op de vergunningsaanvraag. Maar tegelijk waarschuwt ze dat de goedkeuring van Huyghebaert niet door het stadsbestuur mag gezien worden als een vrijgeleide om nog meer logistiek in Mechelen-Zuid goed te keuren.

Logistiek

Ze verwijst naar het groene perceel van 27.950 m2 achter Huyghebaert, aan de watertoren, dat sinds een jaar te huur staat als ruimte voor opslagruimtes en logistiek. “Een logistiek project van dergelijke omgang middenin een woonwijk en vlakbij twee scholen en twee jeugdbewegingen kan niet”, zegt ze. Volgens de verhuurder ligt geen concreet project in het verschiet. “We hebben momenteel geen onderhandelingen lopen”, zegt Christophe Golenvaux, directeur bij vastgoedbedrijf JLL. Hij wijst erop dat ook andere activiteiten dan logistiek mogelijk zijn. “Er kan ook een atelier of productieactiviteit komen.”

Het stelt de buurt niet meteen gerust. “De eigenaar van de projectgrond kan eender welke aanvraag voor bedrijvigheid indienen, verwijzend naar het statuut van industriegrond”, zegt Adriaensen. De buurt verwacht van het stadsbestuur dat het minstens probeert om de belangen van de bewoners te verzoenen met die van de bedrijven. “Momenteel hebben we allerminst de indruk dat men hiervoor oprecht de nodige inspanningen levert, of zelfs maar de intentie toont.”