Nieuw ontwerp fietspad Polderstraat spaart bomen Wannes Vansina

13 maart 2019

19u41 0 Mechelen De stad Mechelen heeft een nieuw ontwerp klaar voor het fietspad nabij sporthal Winketkaai. Na buurtprotest blijven meer bomen behouden.

Eind vorig jaar liet een aantal buren werkzaamheden in de Polderstraat stilleggen toen er verschillende bomen voor de aanleg van een fietspad werden gekapt. Het stadsbestuur beloofde de plannen bij te sturen en stelde dinsdagavond een nieuw ontwerp voor aan de buurt.

Het stadsbestuur blijft erbij dat de negen bomen die gekapt werden naast de sporthal en het basketbalveld sowieso plaats moesten maken voor het fietspad. “Maar waar in het eerste ontwerp het fietspad recht op recht langs de Dijle verderliep, maakt het nieuwe fietspad een flauwe bocht naar rechts, net voor de technische installatie, waardoor de huidig bomenrij van zeven bomen daar kan blijven staan”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen).

Een boom moet nog worden gekapt. “Maar we hebben ervoor gezorgd dat er vijf nieuwe in de plaats komen. In het nieuwe ontwerp is namelijk ruimte voorzien voor een perceel groen.” Het fietspad moet een missing link wegwerken tussen het jaagpad van de Dijle en het centrum van Mechelen. De werkzaamheden starten in mei of juni.