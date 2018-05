Nieuw cultuurseizoen start in Predikheren 30 mei 2018

02u39 1 Mechelen Vanaf 10 juni kunnen 'vrienden' van Cultuurcentrum Mechelen tickets kopen voor het seizoen 2018-2019, vanaf 20 juni iedereen. Dat start met een nieuwe locatie: het Predikheren.

"Het wordt dé nieuwe culturele hotspot. Naast de bibliotheekfunctie zullen er ook tal van culturele activiteiten plaatsvinden. Opening is pas voor de zomer van 2019, maar we geven al een voorsmaakje", zegt cultuurschepen Björn Siffer (Groen). Andere blikvangers: 20 jaar hiphop in Mechelen, de komst van het internationale icoon Jools Holland en de organisatie van het eerste PODVIS-festival (voor visuele podiumkunsten).





Vrouwelijke kunstenaars

Op beeldend vlak staan volgend seizoen vrouwelijke kunstenaars centraal. "Ons Cultuurcentrum doet veel meer dan boekingskantoortje spelen en de agenda vullen. Het evolueert steeds meer naar een gemeenschapscentrum", aldus Siffer. (WVK)