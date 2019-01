Nieuw convenant voor Technopolis: doe-centrum moet publiek drastisch vergroten Wannes Vansina

31 januari 2019

15u06 0 Mechelen CEO Stephane Berghmans en Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) hebben vandaag een nieuw convenant 2019-2023 ondertekend voor Technopolis. Het doe-centrum moet haar publiek drastisch vergroten.

Technopolis staat momenteel vooral bekend als het doe-centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen: een fysieke plek waar jong en oud, maar vooral kinderen kunnen gaan experimenteren. Het convenant bepaalt dat het centrum in de toekomst ook ver daarbuiten mensen gaat fascineren door wetenschap en technologie.

“Doelstelling nummer 1 is zowel in als buiten Technopolis zoveel mogelijk mensen trachten te fascineren. Als het lukt om mensen te fascineren, dan bestaat de kans namelijk dat ze gaan experimenteren. Hopelijk zit in die groep dan ook iemand die zodanig out of the box gaat denken, dat zij of hij mee antwoorden vindt op concrete uitdagingen voor de toekomst”, zegt Berghmans.

Vorig jaar lanceerde Technopolis al ‘Technopolis on Tour’ voor scholen, bedoeling is de komende jaren vaker op te duiken op externe evenementen. Heel belangrijk worden ook de online activiteiten van Technopolis, waarmee het ook jongeren van 14 tot 18 jaar – een moeilijk te bereiken doelgroep – wil fascineren. In het doe-centrum zelf komt er een nieuwe zone voor 14-plussers. “Technopolis is lang niet alleen voor kinderen.” Een ander belangrijk accent is cocreatie.

Muyters hoopt dat de nieuwe aanpak meer jongeren zal overtuigen te kiezen voor wetenschap en techniek. “Digitalisering, klimaat, mobiliteit, voeding… om de uitdagingen van vandaag en van de toekomst aan te gaan, heeft Vlaanderen meer dan ooit mensen nodig die gepassioneerd zijn door techniek, technologie en wetenschappen.”

De werkingsmiddelen blijven wel dezelfde: 4,2 miljoen euro per jaar. Om de ambitieuze doelstelling te realiseren – onder meer ook de vernieuwing van de tentoonstellingsruimte - gaat Technopolis op zoek naar externe financieringsmiddelen. Technopolis werkte daarvoor een eigen inkomstenmodel uit.