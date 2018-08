Niet met pensioen, wel naar CD&V EX-N-VA'ER BART DE NIJN DUWT ALS ONAFHANKELIJKE ANTOON VERBEECK

16 augustus 2018

02u36 0 Mechelen "Ik dacht aan mijn pensioen, maar toen kwam CD&V." Schepen Bart De Nijn (64), tot enkele maanden geleden lid van N-VA, duwt bij de verkiezingen in oktober als onafhankelijke de CD&V-lijst. De Nijn was al langer ongelukkig met de gang van zaken binnen N-VA.

De Nijn stapte begin juni op bij N-VA en het gerucht dat hij door de christendemocraten zou ingelijfd worden stak steeds meer de kop op in de Dijlestad. Op dinsdag bevestigde de partij dat De Nijn hun lijst zal duwen. Een partijkaart heeft hij niet op zak. De Nijn zal als onafhankelijke opkomen. "Ik dacht aan mijn pensioen, maar de drang om iets te doen was er nog. En toen kwam CD&V", vertelt De Nijn. "Ik heb meegewerkt aan het succesverhaal van Mechelen als schepen van Openbare Werken en hoop dit ook na de verkiezingen te kunnen blijven doen. Beloftes over een mandaat? Die zijn er niet. Laten we eerst 14 oktober afwachten."





Rouwproces

"Ik ben heel tevreden met deze kans die ik krijg. Tegelijkertijd zit ik in een rouwproces. Dit was een héél moeilijke beslissing. Ik besef dat ik heel wat mensen ontgoochel, maar uiteindelijk was de ambitie te groot. Er zullen een aantal het woord opportunisme in de mond nemen, maar dit is hier niet van toepassing. Ik ruil een grotere partij hier in Mechelen in voor een kleinere partij, op dit moment althans. Mijn kansen zijn eerder kleiner geworden."





Bij CD&V zochten ze nog naar een politiek zwaargewicht om de lijst te duwen, nadat schepen Walter Schroons had aangegeven de politiek in te ruilen voor een job als raadsheer voor de Nederlandse kamer van het Rekenhof. "Toen Bart bekend maakte ongelukkig te zijn met de gang van zaken bij N-VA, zijn we beginnen praten", zegt Wim Soons, lijsttrekker voor CD&V. "Hij kwam tot de conclusie dat hij nog veel goesting heeft om zich in te zetten voor Mechelen, wijzelf kwamen tot de conclusie dat hij een grote aanwinst is." Dat De Nijn in 2015 vrijwillig ontslag nam toen hij in eerste aanleg werd veroordeeld voor belangenvermenging, zien ze bij de christendemocraten niet als een smet op hun nieuwe aanwinst. "Bart is vrijgesproken en het is een afgesloten hoofdstuk. Ik denk niet dat het zijn effect zal hebben op de stemmende Mechelaar. Zij kennen Bart vooral omdat hij al zo lang actief is in de Mechelse politiek."





Ontgoocheld

Eerste schepen Marc Hendrickx (N-VA) wil vanop zijn vakantiebestemming kort reageren op het nieuws. "Ik ben zwaar ontgoocheld dat een 'compagnon de route' met decennialange dienst ons om opportunistische redenen verlaat, temeer omdat hij enkele weken geleden nog onder vier ogen verzekerde dit niet te zullen doen", klinkt het.