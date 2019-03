Niet meer gratis huwen op maandag, wel op dinsdag Wannes Vansina

18 maart 2019

10u51 0

Gratis huwen kan in Mechelen niet langer op maandag. De gemeenteraad besliste het retributiereglement te wijzigen. Deze bestuursperiode stap je kosteloos op dinsdag in het huwelijksbootje. Alle andere dagen betaal je 110 euro. De stad is wettelijk verplicht om minstens een dag in de week gratis te laten huwen. De wijziging is het gevolg van de verplaatsing van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag naar maandag. Oud-schepen Marc Hendrickx is niet akkoord met het “verdwijnen van de traditie” omdat het voor het personeel praktisch en agendatechnisch moeilijk werkbaar zou zijn.