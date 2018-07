Neushoorn Qabid ruilt Planckendael voor Schotland 20 juli 2018

02u37 0 Mechelen Qabid ruilt een van de komende weken Planckendael in voor Schotland. De 2,5 jaar oude neushoorn wordt stilaan geslachtsrijp en moet bijgevolg van zijn moeder worden gescheiden.

Qabid werd geboren op 12 december 2015. Groot nieuws toen, want het was zeven jaar geleden dat de verzorgers nog een jong bij de Indische neushoorn zagen geboren worden. Intussen is de baby van toen een flinke knaap. "In Planckendael kunnen we hem niet langer houden. Hij moet bij zijn moeder weg omdat hij langzaamaan geslachtsrijp wordt en we hebben niet de ruimte om twee volwassen stieren te huisvesten. We hebben al zijn vader", meldt Matthias Papies, curator van de zoogdieren.





Niet verdoofd

Qabid wordt al een tijdje voorbereid op de verhuis. "Zijn verzorger traint hem om in de container te stappen zodat hij niet verdoofd moet worden voor de verhuis. Hij is heel leergierig en een vlotte leerling", zegt woordvoerder Ilse Segers. Qabid zal in de container en gedeeltelijk per schip naar zijn bestemming worden gebracht. Een vertrouwde verzorger reist mee.





Hoop op nieuwe baby

Na het vertrek van Qabid kunnen mama Karamat en papa Gujarat opnieuw worden samengezet in de hoop op een nieuwe liefdesbaby. Qabid zelf krijgt voorlopig nog geen rol in het internationale kweekprogramma.





(WVK)