Netbalteam De Beemden wint goud op Special Olympics 16 mei 2018

Het netbalteam van het Mechelse Busleyden Atheneum - Campus De Beemden heeft goud gewonnen op de 36ste editie van de Special Olympics in Moeskroen. Onder begeleiding van juffen Helga en Joke speelden ze de tegenstand op een hoopje. Directrice Marina Stockx is trots op het team. "Onze leerlingen hebben het onder begeleiding van twee topcoachen schitterend gedaan." Ze zette de winnaars op school nog eens extra in de bloemetjes en dankte ook Rotary Bonheiden, die de deelname aan de Nationale Special Olympics mee mogelijk maakte.





(WVK)