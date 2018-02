NEST begeleidt vijf kunstenaars 20 februari 2018

De jury voor begeleidingstraject NEST heeft vijf artiesten uit uiteenlopende disciplines geselecteerd. Het gaat om Jade Derudder (danssolo/performance), Rik Chaubet (kortfilm vanuit improvisatie), Arno Moens (theater/cabaret), Jonas Tuch (muurschildering) en het duo Lynn Elshof en Telma Lannoo (beeldende installatie/performance). Ze werken toe naar een toonmoment in mei.





"Met artistieke coaching zal NEST de jonge makers de volgende maanden uitdagen, hen laten experimenteren en een eigen te helpen signatuur ontwikkelen. Het project voorziet ook in begeleiding, een werkruimte, communicatie- en productionele en praktische ondersteuning. Hiermee tonen we andermaal dat jonge makers kansen krijgen in het culturele Mechelen", aldus Cultuurschepen Björn Siffer (Groen). (WVK)