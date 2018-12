Nekkerspoel opgeschrikt door brandalarm TVDZM

08 december 2018

16u45 0

De Nekkerspoelstraat in Mechelen is vanmiddag even opgeschrikt geweest. Omstreeks 14.00 uur arriveerde de Mechelse brandweerpost van Hulpverleninszone Rivierenland ter hoogte van het Lakenmakersplein. Dit na een oproep voor een brandalarm bij een krantenwinkel. Een brand werd er niet gedetecteerd. “Het ging om een vals alarm”, luidt het bij de hulpdiensten. De Nekkerspoelstraat moest niet afgesloten worden. De verkeershinder bleef beperkt.