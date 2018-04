Negentig leerlingen Ursulinen nemen deel aan escape room 25 april 2018

02u41 0 Mechelen De leerlingen van Ursulinen Mechelen van de opleidingen met een zorgend aspect beleefden dinsdag bange momenten. Een escape game deed hen in een lockdown belanden na het uitbreken van een virus.

De Mechelse school schreef zich in voor de campagne van de Vlaamse overheid om jongeren warm te maken voor de studie- en jogmogelijkheden in de gezondheidssector. Zorgberoepen zijn immers ook vaak knelpuntberoepen. Het leverde geen droge uiteenzetting op, wel een escape room rond zorg waaraan gisteren negentig 6de- en 7de-jaars uit studierichtingen zoals Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Thuis- en bejaardenzorg en Sociaal-technische wetenschappen deelnamen.





Lockdown

In groepjes gingen ze de kamer binnen om er te vernemen dat ze in een lockdown beland waren na de verspreiding van een virus. Ze kregen 35 minuten om weer buiten te geraken. Kwestie van heel koelbloedig te blijven. Lukte dat niet, dan overleed hun patiënt





"De deelnemers moesten een aantal stappen volgen die ook in een ziekenhuis worden doorlopen. We zijn er heel fier op dat geen van de patiënten van onze leerlingen 7 Thuis- en bejaardenzorg is overleden", zegt Ingeborg De Cooman, directeur Communicatie KITOS-scholen.





Twee vertegenwoordigers van AZ Sint-Maarten waren aanwezig om een woordje uitleg te geven. De escape room werd gemaakt door communicatiebureau Absoluut. (WVK)