Negentienjarige pleegt twee inbraken: “Het was uit nieuwsgierigheid” Tim Van der Zeypen

13 maart 2019

16u50 0 Mechelen Een negentienjarige uit Mechelen verscheen vanmorgen aangehouden voor de rechter. Hij moest er zich verantwoorden voor twee inbraken. Het ging om inbraken in twee naast elkaar gelegen restaurants op de Wollemarkt. “De deur viel open en we zijn naar binnen gegaan… uit nieuwsgierigheid”, klonk het bij de tiener. “Maar ik heb enkel een fles Vodka meegenomen.”

Beide inbraken vonden plaats in de nacht van 3 op 4 november 2017. Toen werd er eerst een vleesrestaurant en nadien een Italiaans restaurant bezocht door inbrekers. “Bij het vleesrestaurant werden er vijf flessen wijn, een iPad en een geldsom gestolen. Bij het Italiaans restaurant gingen de dieven ervandoor met een fles Vodka en opnieuw een iPad”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. De inbraak kon gefilmd worden door camera’s. Op basis van die beelden en foto’s op het Facebookprofiel van de negentienjarige, kon de politie de tiener identificeren en arresteren.

“Liep spuigaten uit”

Oorspronkelijk ontkende hij de feiten maar nadat ook zijn moeder hem identificeerde op de camerabeelden en vond dat de politie eindelijk eens mocht optreden tegen de jongeman ‘omdat het de spuitgaten uitliep’, ging de jongeman over tot bekentenissen. “Maar ik heb enkel een fles Vodka gestolen”, klonk het. “En dan is tien maanden cel toch wel een strenge straf. Niet?” De verdediging vroeg daarom de rechtbank niet om in te gaan op de gevorderde celstraf van tien maanden effectief door het parket. De advocaat van de negentienjarige vroeg een werkstraf. “Meneer kreeg een celstraf van acht maanden voor een zware diefstal en zal binnenkort opnieuw voor de rechter moeten verschijnen. Deze keer voor een groot drugsdossier”, besloot procureur Claessens.

Een vonnis volgt binnen twee weken.