Negationist minimaliseert holocaust in documentaire voor Dossin 22 februari 2018

02u38 0 Mechelen Siegfried Verbeke (76) riskeert zes maanden cel en een geldboete van 8.000 euro. De Antwerpse negationist stuurde vorig jaar een dvd naar de Kazerne Dossin. Daarop stond een documentaire waarin de holocaust werd geminimaliseerd. "Verspreiding van negationistisch gedachtengoed", oordeelde het parket. De verdediging ging voor de vrijspraak.

Midden februari 2017 ontving de directie van Kazerne Dossin - Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, een postpakketje. De afzender? Beklaagde. De inhoud? Een dvd met daarop een documentaire. "Gelet op de afzender werd het postpakket naar de politie gebracht", vertelt de openbaar aanklager. Daar werd de dvd bekeken. Het ging om een documentaire die startte met: 'Auschwitz, de plek waar Joden werden vergast, waar de grootste massamoord plaatsvond in de Europese geschiedenis. Niets ervan is geloofwaardig en dat wordt in deze documentaire aangekaart' en eindigde met: 'De gaskamers waren een mythe. Kijk maar naar het slechte ontwerp, de kleine kamers en de crematoria. Samen met de hoeveelheid Joden kon dat niet'.





Al eerder veroordeeld

Het gerecht vervolgde beklaagde gisteren voor inbreuken op de wetgeving tegen racisme en negationisme. In het verleden werd de zeventiger al zowel door de Brusselse als door de Antwerpse rechtbank veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De openbaar aanklager vorderde voor deze feiten daarom een effectieve celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief.





"Enveloppe dicht"

De beklaagde woonde gisteren de zitting bij, zijn advocaat vroeg de vrijspraak. Volgens hen was er helemaal geen sprake van het verspreiden van negationistisch gedachtengoed. "Niemand heeft die dvd gezien. De enveloppe bleef dicht tot in het politiekantoor. Het was pas eens er een gerechtelijk onderzoek werd gestart, dat de dvd werd bekeken", zei Verbekes raadsman Frank Scheerlinck. Het parket repliceerde hierop dat de beklaagde niet enkel de dvd naar de hele directie had gestuurd, maar hij wel degelijk de documentaire aan iedereen wou laten zien.





"Mijn cliënt wou enkel antwoorden op een onderzoek dat hij al enkele jaren voert", klonk het nog bij meester Scheerlinck. "Er zat nog een brief in die toelichting gaf over waarom hij die dvd verstuurde. Het was nooit de bedoeling om schade te betrokkenen noch om de documentaire te laten zien in een cinema."





Het vonnis van de Mechelse correctionele rechter volgt op 21 maart. (TVDZM)