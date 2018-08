Neem eens... de Solar Boat ECOLOGISCHE ATTRACTIE OP KANAAL LEUVEN-DIJLE ELS DALEMANS

01 augustus 2018

02u47 0 Mechelen Mechelen heeft er een toeristische én ecologische attractie bij. Tijdens de maand augustus vaart Peter Van Elslander elke dag uit met zijn 'Solar Boat', een elektrisch aangedreven boot die zijn energie haalt uit zonnepanelen. "Ik ontwierp en bouwde deze boot volledig zelf en hoop nu anderen te inspireren."

"Ik hou van reizen en onderweg zijn, heb een passie voor water en ben enorm geïnteresseerd in duurzaamheid. Om al die zaken te combineren, besloot ik enkele jaren geleden deze bijzondere boot te bouwen", zegt Van Elslander. "Vanuit universiteiten en bedrijven worden vele projecten opgezet rond duurzaamheid en energie, maar voor de 'gewone man' is dit vaak te moeilijk en ver-van-mijn-bed. Daarom ging ik de uitdaging aan om enkel te werken met materialen die ik simpelweg via het internet kon bestellen. Tot mijn verbazing ging dat erg vlot, na een jaar van ontwerpen, zoeken en bouwen was mijn 'Solar Boat' afgewerkt. De boot is zo'n 12 op 4 meter groot, het dak bestaat volledig uit zonnepanelen die de batterij opladen. Zo wordt mijn boot elektrisch aangedreven, er is dus geen lawaai van zware motoren of uitstoot van fossiele brandstoffen. Op het dek plaatste ik mijn 'stuurhut', een keukentje, salon en zelfs een hangmat."





Rolstoeltoegankelijk

"Ik reisde twee jaar met mijn 'Solar Boat' rond door Europa, en merkte dat de interesse van voorbijgangers groot was. Daarom wou ik het project verder uitwerken om nog meer mensen te bereiken, en klopte ik aan bij stad Mechelen. Ik kreeg de toestemming om tijdens de maand augustus elke dag van 12 tot 17 uur te varen op het Kanaal Leuven-Dijle. Vertrekken doen we elk half uur aan de Plaisancebrug, een tochtje kost 5 euro en daar zit een drankje in Brasserie Plaisances bij inbegrepen. De boot is rolstoeltoegankelijk, het is ook mogelijk om hem te huren voor een langere uitstap. Zo kan je met een groep bijvoorbeeld perfect naar het Zennegat varen, en zelfs fietsen meenemen om daar het natuurgebied te ontdekken."





Wat de toekomst brengt, weet Van Elslander nu nog niet. "In september zien we wel weer verder, dus over 2019 kan ik nog helemaal niets vertellen. Wél zou ik graag een duurzame woning bouwen op mijn boot, om zo hopelijk nog meer mensen te kunnen inspireren."





Ook Mechels schepen van Toerisme Björn Siffer is enthousiast over dit project: "We mikken zeker niet enkel op toeristen, ik moedig ook de Mechelaars zelf aan om dit mooie stukje van onze rustgevende 'groenblauwe' rand te ontdekken. Op de Binnendijle varen al jaren bootjes, dit is een unieke kans om ook eens op het Kanaal Leuven-Dijle te dobberen. Dat toerisme en ecologie zo mooi hand in hand gaan, is een extra pluspunt."





Meer info en reservatie bij Peter Van Elslander: 0476 37 57 51