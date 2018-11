Neefs en Van Den Eynde zingen ‘ne formidabele kessemis’ Wannes Vansina

29 november 2018

13u53 0 Mechelen Ne Formidabele Kessemis. Onder die noemer zullen Connie Neefs, haar dochter Hannelore en Lucas Van Den Eynde op zaterdag 22 december kerstliederen zingen in de Stadsschouwburg, bijgestaan door een kinder- en een jongerenkoor.

In oktober vorig jaar organiseerde CD&V een eerste keer een concert in samenwerking met Connie Neefs. Het werd zo’n succes dat het initiatief wordt herhaald. Doel is de Stadsschouwburg dit maal twee keer te laten vollopen voor een kerstprogramma, tijdens een matinee- en avondvoorstelling. Neefs is bijzonder blij dat Van Den Eynde erbij is. “Ik had met Lucas wel eens een aantal kerstconcerten gedaan in Lier, maar nu dacht ik dat het zeker niet zou lukken. Hij is voornamelijk bezig met ‘40-45’ in Puurs. Blijk dat hij net een vrije dag heeft”, lacht ze. De zangers brengen een gevarieerd repertoire. “Het kinderkoor Kolor en het jongerenkoor Koraal kiezen voor een meer hedendaags aanbod, terwijl wij meer putten uit traditionele liederen. De mensen mogen meezingen – we drukken de tekst af.” Tickets kosten 20 euro en kunnen worden geboekt via www.kessemis.be. Een deel van de opbrengst gaat naar Victory For Kids, een vzw die zich inzet voor kansarme kinderen in het Mechelse.

Louis Neefsstraat

Naar aanleiding van het concert herhaalt Wim Soons (CD&V) zijn oproep voor een Louis Neefsstraat of -plein. “Voor de verkiezingen is dat klaarblijkelijk niet meer gelukt, maar ik geloof dat dat er nu wel spoedig van moet kunnen komen.” Connie Neefs zou het alvast appreciëren. “Mijn broer heeft Mechelen toch graag gezien en iets proberen te betekenen in de gemeenteraad.” Gierle heeft nu al een Louis Neefsstraat.