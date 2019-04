Nederlanders staan terecht voor 53 inbraken in auto’s op een maand tijd TVDZM

11 april 2019

13u50 0 Mechelen Vier Nederlanders moesten zich vanochtend verantwoorden voor een hele reeks auto-inbraken in heel Vlaanderen. Opmerkelijk is dat ze alle feiten pleegden op ruim een maand tijd. Ze riskeren tot vijf jaar effectief.

De vier bendeleden opereerden volgens het parket vanuit Nederland en kwamen met een huurwagen naar België om hier in te breken in verschillende voertuigen. “Ze verkozen Volkswagens en Skoda’s”, vertelde openbaar aanklager Peter Peereboom. “Nadat er een raam werd ingeslagen, gingen ze ervandoor met de ingebouwde gps-toestellen.” In totaal komt de bende in aanmerking voor 48 effectieve diefstallen en vijf pogingen. Dit alles tussen 19 juli en 21 augustus 2018 en over heel Vlaanderen. Toen liepen ze tegen de lamp bij een controleactie van de politiezone Mechelen-Willebroek.

Vijf jaar

Van de vier daagden vandaag maar drie personen op. Het ging om een vrouw (21) en twee mannen van 24 jaar oud. De vierde liet verstek gaan. Tegen hem loopt momenteel nog steeds een Europees aanhoudingsmandaat. Hij is nog steeds spoorloos. Deze man riskeert samen met de 24-jarige Yassine H. de zwaarste straf. Het parket vorderde tegen hen vijf jaar effectief. “Beiden komen in aanmerking voor alle feiten”, oordeelde de aanklager. De raadsman van de 24-jarige ontkende de feiten niet. Hij vroeg een straf met uitstel gelet op zijn jonge leeftijd.

De andere 24-jarige verdachte en de jonge vrouw riskeren een celstraf van achttien maanden met uitstel. Zij konden enkel worden gelinkt aan twee diefstallen. “Al is dat mogelijks nog maar het topje van de ijsberg”, besloot Peereboom. “Op de gsm van de vrouw werden foto’s aangetroffen van gestolen gps-toestellen.” Volgens de jonge vrouw ging het om een foto’s die ze had gekregen van een vriendin. Over haar aanwezigheid in de auto waarin ze werd aangetroffen, was ze duidelijk: “Ik wist niet wat ze gingen doen. Ik zat gewoon in die wagen.”

Schadevergoeding

Verschillende eigenaars van de geviseerde voertuigen stelde zich burgerlijke partij. Ze vroegen een schadevergoeding. Op 9 mei maken de rechters het vonnis bekend.