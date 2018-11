Nederlanders opgepakt voor diefstal Range Rover Ondanks verklikker merken gangsters politie niet op Redactie

15 november 2018

22u15 0 Mechelen Het gerecht is een onderzoek opgestart naar twee Nederlanders. Het duo zou een Range Rover hebben gestolen in Mechelen en probeerde hetzelfde te doen in Zoersel. Ondanks een verklikker konden ze niet uit de handen van de politie blijven. Of er ook een link is met een Franse bende, is nog niet bekend.

De twee Nederlanders werden in de nacht van 11 op 12 november jongstleden opgepakt. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer in Mechelen. De twee, beiden 25 jaar oud, worden verdacht van de diefstal van een Range Rover langs de Dijle in Mechelen en een poging van diefstal in Zoersel. “De diefstal van de Range Rover dateert van midden oktober. Dieven gingen er toen vandoor met de wagen”, zegt persverantwoordelijke Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Op basis van de nummerplaten konden we mogelijke verdachten identificeren.”

‘Target Blu Eye’

Eerder in de week, in de nacht van zondag op maandag, kreeg de politiezone Voorkempen plots een hit op zijn ANPR-cameranetwerk. In Zoersel wilde het duo opnieuw een Range Rover stelen. Alleen kon de politie hen op heterdaad betrappen en inrekenen. Opmerkelijk is dat de twee in het bezit waren van een zogenaamde ‘Target Blu Eye’. De verklikker die door gangsters gebruikt wordt om op de hoogte te zijn van de locatie van de politie. Dergelijke toestellen alarmeren hen van zodra de politie binnen een straal van een kilometer aanwezig is.

Na hun arrestatie werden ze voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Mechelen. Na verhoor besloot hij om beiden aan te houden. Sindsdien zitten ze in de gevangenis. Vrijdag verschijnen de twee twintiger voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt moeten beslissen over de Nederlanders langer in de cel moeten blijven. Het onderzoek gaat inmiddels verder.

Grotere bende

Donderdag raakte bekend dat de politie in Frankrijk een netwerk oprolde van dieven die luxevoertuigen viseerden. Ze gingen er onder meer vandoor met Range Rovers. De daders plaatsten onder meer gps-trackers op de wagens zodat ze de voertuigen konden volgen en stelen wanneer ze op een discrete plaats stonden. De voertuigen werden nadien onder meer via de haven van Antwerpen verscheept naar Mali. Of er een link is tussen de Nederlanders en de bende, is nog niet bekend.