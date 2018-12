Nederlanders langer in de cel voor diefstal van Range Rovers TVDZM

14 december 2018

18u55 0 Mechelen Twee Nederlanders blijven langer in de cel. Het duo verscheen vanmorgen voor de raadkamer in Mechelen. Ze worden verdacht van de diefstal van Range Rovers.

Midden november werden de twee opgepakt in Zoersel. Die toen ze op heterdaad werden betrapt. De twee kwamen kort daarvoor al in het vizier van de politie. Dit nadat hun auto werd opgemerkt in Mechelen. Er werd toen een Range Rover gestolen langs de Dijle. Via het ANPR-netwerk kon men de daders identificeren. Sinds hun arrestatie in Zoersel verblijven ze in de gevangenis. Vrijdag moesten ze voor de raadkamer verschijnen. Die zou op zijn beurt beslissen over hun verder aanhouding. Na beraad oordeelde de raadkamer om hun aanhouding te verlengen. De Nederlanders blijven dus voorlopig in de gevangenis. Het onderzoek gaat nu inmiddels verder. Er zal nu onder meer verder onderzocht worden of de twee ook gelinkt kunnen worden aan een professionele bende. Die stal luxewagens, waaronder Range Rovers, en verscheep ze via de haven in Le Havre én Antwerpen naar Mali. Opmerkelijk is dat het duo op het moment van de arrestatie in het bezit was van een ‘Target Blu Eye’. Een verklikker die gangsters in de mogelijkheid stelt om te weten of er politie in de buurt is. Het toestelletje heeft bij hun arrestatie allicht niet gewerkt.