Nederlander schuldig aan drugshandel 01 maart 2018

Roberto P. (26) uit Nederland is gisteren schuldig bevonden aan drugshandel. Nochtans ontkende hij staalhard zijn betrokkenheid. De bal ging aan het rollen op 26 december vorig jaar. De twintiger werd opgepakt na een klopjacht, achtervolging en verkeersongeval. Bij het doorzoeken van het voertuig werd meer dan honderd gram heroïne gevonden. Openbaar aanklager Lieselotte Claessens vroeg destijds bij de behandeling van de zaak twintig maanden effectieve opsluiting in de gevangenis. De rechter sprak uiteindelijk achttien maanden uit. "De geldboete van 8.000 en de celstraf mogen beiden voor de helft worden uitgesteld", besloot de rechter. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, was gisteren nog niet gekend. (TVDZM)