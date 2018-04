Natuurpunt organiseert 'Cultuur in de Natuur' 27 april 2018

Natuurpunt Mechelen organiseert op dinsdag 1 mei de jaarlijkse gezinshappening 'Cultuur in de Natuur' in het Mechels Broek. Jong en oud zijn welkom om het uitgestippelde wandelpad doorheen het natuurgebied te volgen en op verschillende plekken historische evocaties en muziekoptredens mee te maken. Onderweg kunnen kinderen leuke opdrachten ten uitvoer brengen, na afloop kan worden nagepraat bij live-muziek in een veldcafé. Deelnemen is gratis. Vertrekken kan 13.30 en 14.30 uur aan het bezoekerscentrum. (WVK)