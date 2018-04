Natuurpunt ongerust over brandhaarden 17 april 2018

Natuurpunt Mechels Rivierengebied maakt zich zorgen over het Mechels Broek nadat daar twee keer in een maand tijd een gedoofde brandhaard werd aangetroffen langs het wandelpad op de middendijk. "Gelukkig is het vuur niet overgeslagen op de bomen en struiken. We hebben het opgeruimd en veiligheidshalve de politie maar verwittigd." (WVK)