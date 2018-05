Naar de rechtbank voor gestolen USB-kabeltje 03 mei 2018

Kelly V.S. (39) uit Sint-Amands heeft gisteren aan rechter Suzy Vanhoonacker moeten komen uitleggen waarom ze een USB-kabeltje had gestolen. De kabel had een waarde van net geen twintig euro en werd doelbewust achtergehouden door de vrouw op haar werkstation. Zij stond namelijk in om de geleverde goederen uit te laden. De 39-jarige was op het moment van de feiten ingeschreven als interimkracht. Toen de diefstal aan het licht kwam, werd ze meteen ontslagen. Het parket eiste voor de diefstal een celstraf van vier maanden en 1.200 euro met uitstel. De verdediging betwistte de feiten niet en pleitte voor een opschorting. Al is de kans dat ze die straf opgelegd zal krijgen eerder klein. "Mevrouw kreeg deze straf al twee keer eerder opgelegd. De ene keer voor gelijkaardige feiten, de andere keer voor slagen en verwondingen", besloot openbaar aanklager Lieselotte Claessens. Ondergeschikt werd er door de raadsvrouw een werkstraf gevraagd. Vonnis op 30 mei. (TVDZM)