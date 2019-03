Na stunt Factcheckers: gele hesjesdragers mogen gratis Sint-Rombouts op Wannes Vansina

28 maart 2019

16u28 0 Mechelen Je raakt haast overal binnen, als je maar een fluo hesje draagt. Dat bewees het Eén-programma Factcheckers. Ook in de Sint-Romboutstoren. Visit Mechelen reageert sportief en laat fluo hesjesdragers komend weekend gratis de toren op.

Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken werden geïnspireerd door een online filmpje van mannen die erin slagen om overal binnen te raken eenvoudigweg door een fluo hesje te dragen. Ze namen de proef op de som en bezochten in vermomming negentien locaties. In vijftien raakten ze zonder problemen binnen.

Jan raakte zo onder meer binnen in Planckendael, Technopolis en dus ook de Sint-Romboutstoren. “Omdat de stunt is gelukt, kan jij daar mee van profiteren. Dit weekend - zaterdag 30/3 en zondag 31/3 - mag je de toren gratis bezoeken. Als je je aanmeldt met een fluohestje, tenminste!”, reageert Visit Mechelen ludiek op de stunt.

“Voor alle duidelijkheid: dit mag zich niet herhalen. Veiligheid is te belangrijk”, zegt Toerismeschepen Björn Siffer (Groen). Maar omdat Factcheckers de boodschap ludiek bracht, wil de stad er de megafoon opzetten. “In de hoop dat iedereen de boodschap op die manier oppikt.”

Ook Technopolis neemt maatregelen. “We waren verrast, maar zijn de programmamakers ook dankbaar. Het is een typisch menselijke reactie om iemand te vertrouwen die autoriteit uitstraalt of – in dit geval – een geel hesje draagt. We trekken hier lessen uit”, zegt Ester Blockx. Eenzelfde geluid in Planckendael. “Goed dat de programmamakers hier de aandacht op vestigen, al had het niet mogen gebeuren. De procedures zijn niet gevolgd”, aldus Ilse Segers.